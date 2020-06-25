Верховный суд поддержал администрацию в деле об ускоренной депортации иммигрантов

25.06.2020, 19:33, Новости дня

Верховный суд США в четверг вынес решение в поддержку права администрации быстро депортировать нелегальных иммигрантов при ограниченном судебном контроле.

Семью голосами против двух суд удовлетворил апелляцию администрации на решение суда низшей инстанции, постановившего, что иммигрант из Шри-Ланки Виджаякумар Тураиссигиам имел право обратиться в суд для пересмотра решения по его прошению об убежище.

В постановлении, написанном судьей Сэмюэлом Алито, говорится, что ограничение судебного пересмотра дела о его депортации не нарушает ключевых положений Конституции о свободе личности. Двое из четырех судей-либералов, Стивен Брейер и Рут Бейдер-Гинсбург, поддержали позицию пяти судей-консерваторов.

В 2019 году апелляционный суд в Сан-Франциско постановил, что, в соответствии с положением Конституции, позволяющим оспаривать решения о помещении под стражу, суды должны иметь возможность пересмотреть дело Тураиссигиама.

Администрация настаивала на том, что пытающиеся попасть в страну иммигранты не имеют конституционных прав, а Конституция исторически не требовала доступа к такому судебному пересмотру, которого добивался Тураиссигиам.