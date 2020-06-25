Поправки в Конституцию РФ: голосовать нельзя бойкотировать

25.06.2020, 19:33, Новости дня

В России в четверг, 25 июня, стартовало голосование по поправкам в Конституцию, которое продлится до 1 июля. В этой связи Комитет «НЕТ!» выступил с призывом к той части оппозиции, которая ранее высказалась в пользу бойкота навязанной сверху процедуры волеизъявления, изменить свою позицию, и агитировать своих сторонников голосовать против изменения Основного закона.

«От того, как мы, граждане России, поведём себя в эти дни, зависит будущее нашей страны, – говорится в заявлении. – Мы либо останемся дома и допустим обнуление сроков Путина, либо выступим против него».

Согласно майскому опросу «Левада-центра», против поправок выступают 32 % опрошенных, за них – 44 %. По данным исследования компании Russian Field, в Москве против поправок в Конституцию выступают 43 %, а за – 46 %. В то же время против обнуления президентских сроков настроены 48 %, за – 40 %.

Организаторы кампании «НЕТ!» убеждены в том, что «молчать сейчас нельзя», поэтому и обратились к главе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному, популярному блогеру Юрию Дудю, лидеру партии «Яблоко» Григорию Явлинскому и другим политикам и лидерам мнений с обращением.

«Впервые за долгие годы у российского общества есть шанс сказать свое веское «НЕТ!» продлению власти Путина, – указывается в нем. – Впервые число сторонников и противников поправок практически одинаково! Так почему же в самый ответственный момент противникам поправок предлагается отдать свою победу?»

Напомним, ранее партии «Яблоко» и ПАРНАС призвали россиян не участвовать в голосовании по поправкам в Конституции РФ.

Политолог Дмитрий Орешкин считает, что значительная часть людей проголосует или не проголосует 1 июля, не прислушиваясь к развернувшейся дискуссии о бойкоте. При этом, по его мнению, большинство населения выразит свое неудовольствие ситуацией по-советски, проигнорировав процесс голосования.

«Я убежден, что это неправильно, – подчеркнул он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Потому что сейчас действительно есть уникальная возможность нанести серьезный удар по престижу Путина – даже при существующем контроле за подсчетом голосов и ожидаемых фальсификациях. Например, Москва и ряд крупных городов могут оказаться зоной «свободной от обнуления». Тут не так важны конечные цифры, как их восприятие людьми».

Если достаточное количество москвичей, петербуржцев, екатеринбуржцев проголосуют «против», они могут нанести «ощутимую оплеуху» режиму, полагает Дмитрий Орешкин.

«Скорее всего, Путину натянут большинство, но оно будет выглядеть далеко не так торжествующе, – рассуждает он. – Конечно, это не способ изменения власти, но это способ воздействия на нее».

С моей точки зрения, глупо этим не воспользоваться, резюмировал политолог.

В свою очередь, главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин уверен в бессмысленности голосования. На его взгляд, исход процедуры заранее предрешен.

«Можно только гадать, какими будут окончательные цифры, – добавил он в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки». – Думаю, явка будет в районе 40-50%, и 60-70%, а может, и выше выскажутся «за». Но это точно не будет победа на «бровях». Путину нужна убедительная легитимизация».

Если вы пошли на избирательный участок, то независимо от того, проголосовали ли вы «за» или «против», вы фактически обеспечили победу Путину в первом туре президентских выборов 2024 года, утверждает Александр Рыклин. Как ему представляется, именно в таком ракурсе надо воспринимать голосование по поправкам в Конституцию.

«Так что я не пойду голосовать. Это процедура выглядит даже хуже, чем привычно унылые выборы разных уровней. Она вся заточена на то, чтобы можно было украсть любое количество голосов и написать потом все, что угодно», – заключил журналист.