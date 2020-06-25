“Укрзалізниця” возобновила продажу билетов в Славянск

25.06.2020, 19:06, Новости дня

“Укрзалізниця” возобновила продажу билетов в Славянск Донецкой области. Об этом 25 июня сообщает ее пресс-служба.

Отмечается, что остановка поездов дальнего и пригородного сообщения в Славянске стала возможной благодаря решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой ОГА о смягчении карантинных ограничений в городе.

Сейчас в Славянске делают остановку поезда дальнего следования сообщением Ивано-Франковск – Константиновка и Киев – Константиновка.

Кроме того, возобновили остановку в Славянске пригородные поезда сообщением Фенольная – Лиман, Святогорск – Краматорск, Славянск – Святогорск, Славянск – Курдюмовка, Святогорск – Скотуватая, Скотуватая – Близнюки, Близнюки – Скотуватая, Скотуватая – Славянск, Константиновка – Святогорск, Лиман – Фенольная и Лиман – Близнюки.

Продажа билетов в Славянск, а также остановка пригородных поездов и поездов дальнего следования были прекращены 6 июня из-за вспышки коронавируса.

За последние сутки в Украине коронавирус был подтвержден еще у 994 человек, что является антирекордом. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине увеличилось до 40 008, умерло 1067 жителей страны, вылечилось – 17 758.

В Донецкой области COVID-19 зафиксирован у 399 человек, восемь из них умерли, 150 – выздоровели.