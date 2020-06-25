Украина попросила НАТО, ЕС и партнерские государства о помощи в связи с наводнением

25.06.2020, 19:06, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины обратилось к государствам-партнерам и в штаб-квартиры международных организаций с просьбой о помощи в преодолении последствий природного бедствия на западе страны. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба МИД.

Отдельные обращения адресованы Европейскому союзу и НАТО.

“Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам Альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера”, – сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

МИД рассчитывает на поддержку партнерами усилий правительства Украины по защите жизни и здоровья граждан, объектов критической инфраструктуры, уменьшению негативного воздействия природного бедствия на хозяйственную деятельность, отмечается в сообщении.

В министерстве напомнили, что в Ивано-Франковскую область направлены дополнительные подразделения Министерства внутренних дел, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а Кабинет Министров Украины рассматривает возможность выделения дополнительных ресурсов для ликвидации последствий наводнения из Государственного резервного фонда.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где остаются подтопленными более 9 тыс. домов, повреждено более 600 км автодорог, 900 человек эвакуированы или отселены, проинформировал 25 июня пресс-центр ГосЧС.

Кабинет Министров Украины 25 июня выделил на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 672 млн грн.