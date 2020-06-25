 

Канделаки рассказала о драке с Саакашвили из-за попытки ее «подхаррасить»

25.06.2020, 18:30, Новости дня

Телеведущая Тина Канделаки рассказала, что до нее сексуально домогался бывший президент Грузии и глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили.

Канделаки в шоу «Подруги» на YouTube заявила, что Саакашвили пытался домогаться до нее «в зрелом возрасте».

«У меня есть классическая история, ну прямо классика классикой, ну, когда меня попытался домогаться Саакашвили. Вот уже как бы в зрелом возрасте. Там дошло до драки. Я не знаю, может быть, это мой характер, это мой темперамент. Я сказала: «Поставь меня на место, будь ты проклят, и я уверена, что нога ни одного грузина не ступит на твою могилу», – рассказала об инциденте ведущая.

По ее словам, в стране есть обычай хоронить великих правителей на территории кафедрального храма Светицховели в городе Мцхета. Самой большой честью считается, что люди после смерти будут ходить по их праху.

Она пояснила, что после инцидента ее много лет не пускали в Грузию, это было по решению Саакашвили, уверена телеведущая.

«Он попытался меня подхаррасить», – предположила Канделаки.

Бывшая сотрудница Сената США Тара Рид обвинила экс-вице-президента Джозефа Байдена в сексуальных домогательствах. Она утверждает, что в 1993 году Байден в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях. По словам Рид, после жалобы на домогательства политика ее уволили.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Зеленский пожалел о шутках про Украину

30.05 / В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

11.05 / Азиатские рынки вошли на позитивную территорию

11.04 / Минздрав дал простой совет для профилактики коронавируса

24.06 / Китай оценил празднование Победы в России

24.04 / Уволенного командира авианосца «Теодор Рузвельт» рекомендовали вернуть на службу

28.05 / Украина прошла пик эпидемии коронавируса – Национальная академия наук

14.06 / Кулеба: “Минск” еще не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате ИВЛ

18.06 / После беспорядков в Дижоне задержаны представители чеченской диаспоры

31.05 / Эксперты назвали «катастрофически глупой идеей» возобновление ядерных испытаний США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска