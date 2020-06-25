Трамп в четверг проводит предвыборные мероприятия в Висконсине

25.06.2020, 18:18, Новости дня

В ходе предыдущего визита в Висконсин президент Дональд Трамп организовал масштабное предвыборное мероприятие на стадионе в центре Милуоки. Вновь посещая этот ключевой колеблющийся штат 25 июня, президент посетит судостроительный завод в консервативном сельском районе Висконсина, вдали от Милуоки, где ограничения из-за коронавируса не позволяют проводить крупные мероприятия.

Накануне визита президента губернатор штата задействовал Национальную гвардию для обеспечения порядка в столице в связи с протестными выступлениями.

Когда Трамп приезжал в Висконсин в январе, уровень безработицы там составлял 3,5 процента, а сегодня – 12 процентов.

Помимо посещения верфи в городе Маринетт, у президента запланирована встреча с избирателями в аэропорту города Грин-Бэй, которую будет транслировать канал Fox News.

Поддержка обоих районов необходима Трампу, чтобы укрепить шансы на переизбрание.

Опубликованный в среду опрос, проведенный юридическим факультетом Университета Маркетт, показывает, что демократ Джо Байден опережает Трампа на 8 процентов. В 2016 году Трамп почти во всех опросах примерно на столько же отставал от Хиллари Клинтон, однако в результате одержал в штате победу с перевесом, составившим менее 23 000 голосов, – во многом именно благодаря округу Маринетт.

В отличие от недавних агитационных мероприятий в Оклахоме и Финиксе, визит Трампа в Маринетт будет проходить в закрытом режиме: аудитория будет насчитывать от 500 до 600 человек.

Как рассказал представитель Белого дома Джон Хортсман, Трамп воспользуется этим визитом, чтобы подчеркнуть свою приверженность укреплению национальной обороны и свое убеждение в том, что экономическая безопасность – важная часть национальной безопасности.

Визит на верфь, где строятся суда для ВМС, также позволит президенту продемонстрировать поддержку военным в преддверии Дня независимости.