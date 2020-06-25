 

Трамп в четверг проводит предвыборные мероприятия в Висконсине

25.06.2020, 18:18, Новости дня

В ходе предыдущего визита в Висконсин президент Дональд Трамп организовал масштабное предвыборное мероприятие на стадионе в центре Милуоки. Вновь посещая этот ключевой колеблющийся штат 25 июня, президент посетит судостроительный завод в консервативном сельском районе Висконсина, вдали от Милуоки, где ограничения из-за коронавируса не позволяют проводить крупные мероприятия.

Накануне визита президента губернатор штата задействовал Национальную гвардию для обеспечения порядка в столице в связи с протестными выступлениями.

Когда Трамп приезжал в Висконсин в январе, уровень безработицы там составлял 3,5 процента, а сегодня – 12 процентов.

Помимо посещения верфи в городе Маринетт, у президента запланирована встреча с избирателями в аэропорту города Грин-Бэй, которую будет транслировать канал Fox News.

Поддержка обоих районов необходима Трампу, чтобы укрепить шансы на переизбрание.

Опубликованный в среду опрос, проведенный юридическим факультетом Университета Маркетт, показывает, что демократ Джо Байден опережает Трампа на 8 процентов. В 2016 году Трамп почти во всех опросах примерно на столько же отставал от Хиллари Клинтон, однако в результате одержал в штате победу с перевесом, составившим менее 23 000 голосов, – во многом именно благодаря округу Маринетт.

В отличие от недавних агитационных мероприятий в Оклахоме и Финиксе, визит Трампа в Маринетт будет проходить в закрытом режиме: аудитория будет насчитывать от 500 до 600 человек.

Как рассказал представитель Белого дома Джон Хортсман, Трамп воспользуется этим визитом, чтобы подчеркнуть свою приверженность укреплению национальной обороны и свое убеждение в том, что экономическая безопасность – важная часть национальной безопасности.

Визит на верфь, где строятся суда для ВМС, также позволит президенту продемонстрировать поддержку военным в преддверии Дня независимости.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / СК предъявил обвинение экс-депутату Госдумы Волчеку

19.04 / В СНБО не исключают, что к пожарам в Житомирской области причастны владельцы земли

30.04 / Сторонников Навального уличили в закупке несертифицированных средств защиты для врачей

03.05 / Песков не исключил корректировки нацпроектов

28.04 / Таймырские оленеводы готовятся к летнему сезону

22.04 / Компания Audi представила седан Audi A3 нового поколения

14.04 / Депутат Госдумы передал средства индивидуальной защиты в больницы Омской области

12.06 / Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму ко Дню России

29.05 / Стрельба в Броварах. Полиция в Житомирской области задержала еще пятерых подозреваемых

14.04 / Саакашвили: Чтобы избежать дефолта, в 2015 году Украина пошла на кабальные условия МВФ. И наши долги теперь не подлежат списанию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска