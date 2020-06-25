 

США и ЕС создали формат для обсуждения «китайской угрозы»

25.06.2020, 18:16, Новости дня

Евросоюз и США создали новый постоянный формат политических консультаций, чтобы обсуждать на высоком уровне угрозы со стороны Китая, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«США приняли предложение главы дипломатии ЕС [Жозепа] Борреля о создании постоянного формата политического диалога по Китаю. Китай – это поднимающая голову авторитарная держава, перед лицом которой мы должны быть предельно бдительны. Мы должны выработать единый атлантический ответ на угрозу, которую несет Китай западной демократии», – передает его слова ТАСС.

19 июня Помпео заявил, что Вашингтон собирается учитывать фактор противостояния с Китаем, принимая решения о численности своих сил в Европе.



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