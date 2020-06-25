Ультразвук поможет в борьбе с онкологическими заболеваниями

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25.06.2020, 17:20, Новости дня

Международная команда ученых разработала неинвазивную технологическую платформу, с помощью которой осуществляется доставка генов в клетки рака молочной железы.

Во время создания техники ученые воспользовались преимуществами ультразвука и микропузырьков, которые нацелены на опухоль. Когда ультразвук активируется, микропузырьки разрываются и создают в мембранах раковых клеток дыры, чтобы обеспечить доставку генов.

По словам ученых, во время взрыва микропузырьков было уничтожено приблизительно 80% опухолевых клеток. Безопасное и экономически эффективное целевое лечение смогло уничтожить большую часть опухоли. Чтобы уничтожить все раковые клетки, ученые ввели ген иммунотерапии, который дает иммунитету сигнал атаковать раковые клетки вместе с микропузырьками.



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