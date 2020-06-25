Создана уникальная противопожарная система

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25.06.2020, 17:20, Новости дня

Командой ученых была разработана уникальная дистанционная система обнаружения лесных пожаров, которая осуществляет свою работу благодаря движению деревьев на ветру.

По словам ученых, облегчить тушение лесных пожаров сможет раннее реагирование на них, которое значительно сократит ущерб и количество смертей. Новая технология TENG работает по принципу преобразования внешней механической энергии в электричество при помощи трибоэлектрического эффекта.

По словам ученых, MC-TENG эффективно генерирует электричество для зарядки подключенного суперконденсатора в течение трех минут. У MC-TENG на основе углеродных нанотрубок есть спорадически генерируемый электрический ток в микро-суперконденсаторе. Эта технология была выбрана учеными по причине быстрой зарядки устройства от коротких и сильных порывов ветра.



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