Эксперты: Тайна электронного голосования и персональные данные надежно защищены

25.06.2020, 17:16, Новости дня

Ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Урван Парфентьев выразил уверенность, что опасения касательно сохранения тайны электронного голосования по Конституции не имеют серьезных оснований.

«Каждый шаг электронного избирателя повторяет традиционный процесс голосования. Если вы вживую приходите на избирательный участок, вы предъявляете члену избирательной комиссии паспорт, вас находят в списках избирателей, вы расписываетесь за бюллетень, получаете его и далее идёте в кабинку для голосования. Находясь в кабинке, вы выбираете вариант ответа, который считаете нужным, отмечаете его, складываете бюллетень, идете к урне и кидаете в нее бюллетень. По факту, никто кроме вас не знает, за что вы отдали свой голос. Но избирательная комиссия знает, о том, что вы проголосовали. Ровно такой же путь проходит и электронный избиратель», – приводит слова Парфентьева сайт РОЦИТ.

Он пояснил, что участник голосования, авторизуясь через аккаунт Госуслуг или mos.ru на сайте для голосования, подтверждает свою личность, получает электронный бюллетень, делает выбор и осуществляет голосование.

«Система знает, что вы проголосовали, но не знает, за что именно. Фиксирование факта голосования (но ни в коем случае не его результата) необходимо для того, чтобы не допустить ситуации, когда один избиратель может проголосовать дважды», – добавил эксперт.

Парфентьев также отметил, что тайна голосования обеспечивается использованием современных технологий. После проверки на входе в личный кабинет каждый избиратель получает анонимный электронный бюллетень. Выбор избирателя шифруется на его устройстве. А сам секретный ключ шифрования невозможно подобрать за все время голосования. Шифрование похоже на работу с банковской ячейкой. Один ключ – у гражданина, второй – у блокчейн системы.

Кроме того, второй ключ перед началом голосования разделяется на несколько частей. В течение всего времени голосования подобрать ключи для расшифровки данных невозможно. Данный алгоритм был подвергнут экспертизе скептически настроенными экспертами из числа IT-сообщества, политических партий. И ни одной причины для того, чтобы не считать голосование тайным и анонимным, не было найдено.

Все элементы системы электронного голосования протестированы для обработки сотен посетителей в секунду. Базы данных надежно защищены. Контур защиты ежедневно проверяется на прочность злоумышленниками, но система ни разу не допустила проникновения в данные пользователей.

В основу системы ДЭГ легли современные решения по криптографии, обеспечивающие конфиденциальность участников голосования, целостность данных и аутентификацию, гарантирующую подлинность каждого электронного бюллетеня.

«Все данные на московском и федеральном порталах защищаются не только службами информационной безопасности правительства Москвы, Минкомсвязи, но и ФСБ и МВД. До сих пор какой-либо «утечки» правительственных баз данных не было зарегистрировано. Все сообщения об этом не подтверждены», – добавил управляющий партнер «Смена» (Группа AIC), разработчик duma.gov.ru Артем Геллер.

Первые участки для голосования по Конституции открылись в четверг на Камчатке и Чукотке. К 4.00 мск голосование по поправкам началось во всех регионах Дальнего Востока. В 6.00 мск первые участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Поволжье. В 8.00 участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве. В 10.00 мск началось электронное голосование по поправкам в Конституцию.

Глава государства Владимир Путин заявлял, что результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, нельзя никого принуждать.