 

Немецкий депутат поблагодарил Трампа за вывод американских войск

25.06.2020, 17:08, Новости дня

Решение президента США Дональда Трампа о переброске части военного контингента США из ФРГ можно лишь приветствовать, более того, следовало бы забрать и ядерное оружие, сообщил депутат Палаты представителей Берлина Гуннар Линдеманн («Альтернатива для Германии»).

«Радостно слышать, что Трамп хочет вывести из Германии часть подразделений США. Пожалуйста, заберите с собой сразу и ядерное оружие, господин Трамп», – передает слова Линдеманна РИА «Новости».

В своем обращении к Трампу он сказал ему «сердечное спасибо».

«75 лет спустя после окончания Второй мировой войны настало время, чтобы наконец и американские части покинули Германию», – сообщил Линдеманн, заметив, что таким образом реализуется и программа партии «АдГ».

Он назвал вывод военных США «не наказанием, а успехом».

«Немецкие налогоплательщики заплатили многие миллионы евро для содержания армии США в Германии. Эти средства можно использовать более рационально», – добавил Линдеманн.

В среду Трамп объявил о переброске части войск США из Германии в Польшу. До этого он обещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин не начнет исполнять обязательства перед НАТО.

После этого в Сенат США внесли законопроект о запрете вывода войск США из Европы в целом и из Германии в частности, а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении военного присутствия США в Европе.

Трамп также заявлял, что Германия должна «большую сумму» НАТО – около 1 трлн долларов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06 / Часть Киева на двое суток останется без воды

27.04 / За лающую ночью собаку можно будет заработать штраф

22.04 / Сильный ветер в Москве повалил 132 дерева и повредил 26 машин

15.06 / Александрин: Врачи сознание теряют, потому что им надо ходить в клеенчатых костюмах биозащиты, а в отделениях нет кондиционеров

20.04 / Число зараженных коронавирусом итальянцев впервые снизилось

15.04 / Епископ-вирусолог: Благословение Патриарха оставаться дома — это помощь нашим врачам

07.05 / Стала известна реакция Москвы на высылку российского журналиста из Белоруссии

26.04 / Джонсон вернулся в официальную резиденцию на Даунинг-стрит

23.05 / Число жертв пожара в больнице в Татарстане увеличилось до трех

10.06 / На Донбассе боевики обстреляли позиции Объединенных сил рекордные для июня 16 раз за сутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска