Немецкий депутат поблагодарил Трампа за вывод американских войск

25.06.2020, 17:08, Новости дня

Решение президента США Дональда Трампа о переброске части военного контингента США из ФРГ можно лишь приветствовать, более того, следовало бы забрать и ядерное оружие, сообщил депутат Палаты представителей Берлина Гуннар Линдеманн («Альтернатива для Германии»).

«Радостно слышать, что Трамп хочет вывести из Германии часть подразделений США. Пожалуйста, заберите с собой сразу и ядерное оружие, господин Трамп», – передает слова Линдеманна РИА «Новости».

В своем обращении к Трампу он сказал ему «сердечное спасибо».

«75 лет спустя после окончания Второй мировой войны настало время, чтобы наконец и американские части покинули Германию», – сообщил Линдеманн, заметив, что таким образом реализуется и программа партии «АдГ».

Он назвал вывод военных США «не наказанием, а успехом».

«Немецкие налогоплательщики заплатили многие миллионы евро для содержания армии США в Германии. Эти средства можно использовать более рационально», – добавил Линдеманн.

В среду Трамп объявил о переброске части войск США из Германии в Польшу. До этого он обещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин не начнет исполнять обязательства перед НАТО.

После этого в Сенат США внесли законопроект о запрете вывода войск США из Европы в целом и из Германии в частности, а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении военного присутствия США в Европе.

Трамп также заявлял, что Германия должна «большую сумму» НАТО – около 1 трлн долларов.