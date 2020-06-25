Кадлоу: в отдельных районах США могут вернуть карантин

25.06.2020, 17:05, Новости дня

Скачок числа случаев заражения коронавирусом в отдельных частях США, вероятно, приведет к восстановлению карантинных мер в некоторых районах, но не по всей стране, заявил в четверг советник Белого дома по экономике Ларри Кадлоу.

В интервью Fox Business Network Кадлоу отметил, что рассчитывает на уверенное восстановление экономики и прогнозирует рост порядка 20 процентов в третьем и четвертом кварталах 2020 года.