 

В “Монако” Головина выявлено три случая заражения коронавирусом

25.06.2020, 16:42, Новости дня

Футбольный клуб "Монако" сообщил о том, что по итогам тестирования игроков команды на вирус COVID-19 зафиксировано три случая заражения. За команду выступает полузащитник сборной РФ Александр Головин.

Как сообщает официальный сайт монегасков, у двоих футболистов выявили положительные результаты, относящихся к периоду карантина и, следовательно, больше они не являются заразными. Они могут возобновить тренировочный процесс.

А еще один игрок "Монако" все-таки не избежал двухнедельного карантина, поскольку его случай активный, хоть и бессимптомный. Спортсмен будет наблюдаться под наблюдением клубных медиков, взаимодействующих с органами здравоохранения.

Во всех трех случаях имена футболистов не сообщаются. Что же касается Головина, то его тест оказался отрицательным, о чем сообщено на странице сборной РФ по футболу в Twitter.



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