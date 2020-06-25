 

“Бизнес страдает не только во Львове”. Глава Львовской ОГА раскритиковал решение городских властей смягчить карантин

25.06.2020, 16:41, Новости дня

Председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий считает, что решение львовских властей ослабить карантин в городе не соответствует распоряжению Кабинета Министров. Об этом о написал в Facebook 24 июня.

24 июня львовская городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила снять часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, и разрешила работу кафе и спортзалов. Львовский городской голова Андрей Садовый заявил, что это вынужденный шаг “для сохранения малого и среднего бизнеса”.

“Решение не соответствует постановлению Кабмина №392 и решению областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Кроме того, советую еще почитать статью 325 Уголовного кодекса о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений”, – обратился Козицкий к львовским властям.

Он заявил, что показатели заболеваемости во Львове “держат в заложниках всю область” и именно из-за Львова областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС не может снять карантин для всего региона.

“Бизнес страдает не только во Львове, но и во всей области!” – написал глава ОГА.

Он опубликовал статистику инфицирования коронавирусом в регионе за последние пять дней: из 613 новых случаев, зарегистрированных в области, на Львов приходится боле 50% – 335.

“Когда снова поднимется шум, почему не снимают карантинные ограничения, то власти Львова снова будут кивать в сторону облгосадминистрации? Мол, а мы тут ни при чем, это их полномочия. Более того, кто возьмет ответственность на себя после того, как количество заболеваний резко пойдет вверх после карантинных ослаблений в самом Львове? Опять все камни полетят в сторону Львовской ОГА? Львовский городской голова готов лично взять на себя ответственность, если количество больных увеличится?” – написал Козицкий.

Львівська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила роботу закладів…

Posted by Максим Козицький on Kolmapäev, 24. juuni 2020

25 июня Львовская область вышла на первое место в Украине по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. До 24 июня включительно в лидерах были Киев и Черновицкая область. Сейчас в области зарегистрировано 4627 случаев заражения коронавирусом, умерло 123 человека.

Первый случай заражения коронавирусом в Украине был зафиксирован 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин. С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

В последние недели заболеваемость COVID-19 в Украине начала стремительно расти. В частности, 25 июня коронавирус был подтвержден у 994 человек – это максимум с начала эпидемии. Всего, по официальным данным, в Украине коронавирусом заразилось 40 008 человек, 1067 из них скончались, а 17 758 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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