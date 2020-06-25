 

“Укравтодор” оценил убытки, нанесенные дорожному хозяйству наводнениями на западе Украины, ориентировочно в 234,4 млн грн

25.06.2020, 16:41, Новости дня

Ориентировочная стоимость убытков, нанесенных дорожному хозяйству от наводнений на западе Украины, составляет 234,4 млн грн. Об этом 25 июня сообщает “Укравтодор”.

Отмечается, что интенсивные осадки 22–23 июня и подъем уровня воды в реках Карпатского региона разрушили участки дорог и искусственные сооружения на них.

По данным “Укравтодора”, в Ивано-Франковской области повреждены и разрушены пять автомобильных дорог. Ориентировочная сумма убытков – 104 млн грн.

В Черновицкой области также разрушены и повреждены пять автомобильных дорог. Ориентировочная сумма убытков составила 40,68 млн грн.

На Закарпатье повреждены четыре автомобильные дороги. Ориентировочные убытки составляют 23,988 млн грн.

Во Львовской области вследствие подтопления ограничено движение транспорта на трассе Т-14-19 Николаев – Жидачев – Калуш. Ориентировочные убытки из-за нанесенных непогодой разрушений – 65,7 млн грн.

В Тернопольской области на 65 км дорог государственного значения и четырех мостах зафиксировано загрязнение илом. Служба автомобильных дорог создала дежурные бригады по ликвидации последствий стихии.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. 

Во время стихийного бедствия в Ивано-Франковской области погибло три человека, один пропал без вести.

25 июня Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 672 млн грн из Госрезерва на преодоление последствий наводнения на западе Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.06 / Мнучин: повторное закрытие экономики – неприемлемый вариант

21.04 / Московская биржа приостановила торги нефтью WTI и Brent

23.04 / Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 8% годовых

31.05 / Разработана технология высокоточной электротехнической постобработки металлических 3D-моделей

10.06 / Российский ученый оценил версию об искусственном происхождении коронавируса

17.06 / Российский хакер Станислав Лисов депортирован из США

24.04 / В ФОМС назвали стоимость лечения больных с коронавирусом

08.06 / В Японии впервые за три месяца не зафиксировали случаев смерти от коронавируса

14.06 / Нетаньяху заявил, что Израиль приступает к строительству поселения Рамат-Трамп на Голанах

06.05 / Меркель заявила, что Германия преодолела первый этап эпидемии коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска