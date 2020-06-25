Зеленский захотел «пойти в разведку»

25.06.2020, 16:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание нового комитета по вопросам разведки, в ходе которого заявил, что собирается «идти в разведку».

Зеленский провел заседание комитета по вопросам разведки, который создал 17 июня, сообщается на сайте главы украинского государства.

В ходе заседания он поставил приоритетные задачи, определил главные направления работы комитета, пути усиления разведывательных возможностей. Зеленский также отметил роль комитета по вопросам разведки для выполнения задач по координации, руководству и контролю за деятельностью разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества.

«Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника», – сообщил глава государства на мероприятии.

В октябре в соцсетях обсуждали внешний вид украинского лидера в бронежилете, который приехал в нем в Донбасс.