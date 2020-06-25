Кононенко удивился отсутствию претензий в расизме к ЛГБТ-флагу в США

25.06.2020, 16:16, Новости дня

Нельзя исключать, что в США активисты скоро дойдут до того, что начнут критиковать радужный флаг ЛГБТ за отсутствие на нем черной полосы, сообщил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко.

В связи с «месяцем гордости ЛГБТ», который проводится в июне, члены американского посольства вывесили на своем здании в Москве радужный флаг сообщества. То же самое сделали многие дипломаты и в других странах.

«Посольство США в Москве – это их территория. Вообще, в Европе, на большинстве муниципальных зданий висят летом радужные флаги. Поначалу думаешь: «Озверели, что ли?», а потом просто перестаешь обращать внимания. Мы с этим ничего поделать не можем, это право посольства, повесить на свое здание такой флаг. Я, честно говоря, этого не понимаю, потому что сплочение людей, которые трахаются не так, как другие – абсолютная идиотия», – говорит Кононенко.

Он также отметил, что отсутствие черной полосы на флаге сообщества может для некоторых показаться проявлением расизма.

«В той же самой Америке может подняться такая тема. Правда, может возникнуть вопрос, не считают ли всех черных какими-то не такими. Там вообще происходит такое смешение в головах у людей, процесс этот уже неконтролируемый и все пошло вразнос. Не удивлюсь, если организуют целое движение, которое будет утверждать, что отсутствие черного цвета на флаге – проявление расизма», – считает Кононенко.

Ранее участники ЛГБТ-сообщества в Киеве для своей акции подняли радужный флаг к статуе «Родины-матери», разместив его таким образом, чтобы казалось, что она держит над головой его, а не меч, как в изначальном варианте.