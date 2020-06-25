Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

25.06.2020, 15:20, Новости дня

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев, о смерти которого стало известно 19 июня, умер от огнестрельного ранения в голову. Об этом сообщает агенство Associated Press со ссылкой на представителя государственной судебно-медицинской экспертизы Джозефа Венделькена.

Представитель полиции Кранстона (штат Род-Айленд), где проживал Хрущев, Тодд Паталано заявил, что никаких признаков того, что речь идет о нападении и насильственной смерти, эксперты не обнаружили.

По словам Паталано, полиция приехала в дом Хрущева после звонка его супруги. Он был объявлен мертвым на месте происшествия. Никаких уголовных обвинений предъявлено не было.

Хрущев умер 18 июня. Друг семьи Марк Гаррисон рассказал, что он умер при трагических обстоятельствах.

Сергей Хрущев родился в 1935 году в Москве. В 1958 году окончил Московский энергетический институт. До эмиграции занимался разработкой ракет и машиностроением – работал в Союзном опытно-конструкторском бюро №52, Институте электронных управляющих машин и научно-производственном объединении “Электронмаш”.

В 1991 году Хрущев уехал в США читать лекции о холодной войне в одном из самых престижных американских вузов – Брауновском университете – и остался в Америке. В 1999 году он получил американское гражданство. Вместе с женой жил в Кранстоне.

Хрущев написал несколько книг об отце, в том числе “Хрущев о Хрущеве”, “Пенсионер союзного значения” и другие.