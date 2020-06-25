Польша выдала РФ предполагаемого убийцу криминального авторитета

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25.06.2020, 15:08, Новости дня

Польша экстрадировала в Россию обвиняемого в убийстве криминального авторитета Анатолия Артюшкова (известен как Артюшок) Вячеслава Исминдирова, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Андрей Иванов.

Артюшок в 1997 году в Красноярском крае боролся за распределение криминальных сфер влияния с Вилором Стругановым (Паша Цветомузыка) и другими криминальными лидерами, и Струганов решил ликвидировать конкурента, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Исполнителями стали Александр Живица и Вячеслав Исминдиров. 27 июля 1997 года Исминдиров застрелил Артюшкова и скрылся с места преступления.

Исминдиров был задержан в январе 2018 года в Польше. В мае 2020 года власти страны согласились выдать его России.

«В условиях сложной эпидемиологической ситуации Вячеслав Исминдиров был принят на территорию Российской Федерации и помещен в карантин с соблюдением всех мер безопасности и прав обвиняемого», – отметил представитель ведомства.

Александра Живица осудили в 2015 году на 12 лет колонии, его признали виновным в убийствах криминальных авторитетов и бизнесменов в Красноярском крае.

В апреле 2015 года Красноярский краевой суд признал Струганова (Пашу Цветомузыку) и двух его подельников – Владимира Ошарова и Игоря Еловского виновными в убийстве пяти человек 1990-е годы. Приговором суда Цветомузыка был приговорен к девяти годам заключения, двое других к восьми и 10 годам лишения свободы соответственно. В октябре того же года Верховный суд РФ ужесточил ему наказание.



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