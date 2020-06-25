В Берлине оценили решение Трампа поставить Польшу в пример Германии

25.06.2020, 15:07, Новости дня

«Берлин проявил непослушание и теперь США выстраивают прямой военный союз с Польшей», – сказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя решение Дональда Трампа поставить в пример Германии Польшу в контексте газовых вопросов и контактов по линии НАТО.

«Я уверен, что на высказывания Трампа реакцией Берлина будет очередная обида на США, непонимание и попытки успокоить американского президента», – сказал политолог Александр Рар.

«Тактика Германии не меняется: Берлин надеется на то, что Трампа не переизберут, к власти придет Джо Байден, и тогда все наладится. Но это очень наивная позиция, потому что если к власти придет Байден – давление Вашингтона на Берлин не ослабнет. Разве что риторика изменится», – добавил Рар.

«Но сейчас на наших глазах происходит большой исторический сдвиг. Ранее Германия считалась главным «губернатором» США в Европе и первым американским союзником на континенте. Берлин проявил непослушание, и теперь США выстраивают прямой военный союз с Польшей», – отметил политолог.

«И в случае переизбрания Трампа, как мне кажется, НАТО ждут серьезные перемены. Альянс сохранится лишь на бумаге, а на практике США выстроят прямые союзы с Польшей, Румынией и Британией, которые готовы безропотно действовать в интересах Вашингтона. В том числе в вопросах сдерживания России. Все это изменит геополитическую карту мира», – заключил Рар.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что Германия должна «большую сумму» НАТО, которая приближается к 1 трлн долларов. При этом, по словам Трампа, Германия тратит миллиарды долларов на российские энергоресурсы, чего якобы не делает Польша.

В действительности Польша продолжает покупать российский газ, однако планирует отказаться от его закупок после 2022 года, полностью перейдя на американский СПГ.

В среду Трамп объявил о переброске части войск США из Германии в Польшу. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит РФ миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».

После этого в Сенат США внесли законопроект о запрете вывода войск США из Европы в целом и из Германии в частности. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении военного присутствия США в Европе. Также появились сообщения, что Пентагон «намеренно тормозит» процесс вывода части американского воинского контингента из Германии на фоне ухудшения отношений с главнокомандующим, а американские «генералы фактически игнорируют» указания президента США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии.