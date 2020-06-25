Переехавший на Украину экс-замглавреда МК объявлен в международный розыск

25.06.2020, 14:53, Новости дня

Переехавшему на Украину российскому журналисту Айдеру Муждабаеву предъявлено заочное обвинение в публичных призывах к терроризму, он объявлен в международный розыск, информирует пресс-служба Следственного комитета России.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации заочно предъявлено обвинение российскому гражданину Айдеру Муждабаеву. Ему инкриминируется совершение с использованием сети «Интернет» публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма», – говорится в сообщении на сайте СК России.

В ведомстве уточнили, что Муждабаев начинал карьеру журналиста в печатных изданиях города Тамбова. С 1998 года работал в редакции газеты «Московский комсомолец» в Москве, с 2008 года состоял в должности заместителя главного редактора издания. В 2015 году переехал на постоянное место жительства на Украину, заняв должность заместителя генерального директора украинского телеканала «ATR».

«Следствием установлено, что на территории Украины Муждабаев разместил на своей персональной странице в социальной сети Facebook два текстовых материала, которые содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в РФ за террористические преступления Олега Сенцова», – добавили в СК.

В настоящее время Муждабаев объявлен в международный розыск, следствием подготовлены материалы для его заочного ареста.

Напомним, в прошлом году Муждабаев возмутился прозвучавшими в Киеве заявлениями главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова и потребовал, чтобы российского журналиста арестовали «за антиукраинскую деятельность и обменивали на Сенцова».

Кроме того, Муждабаев в оскорбительном ключе высказался о смерти художественного руководителя московского театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Захарова.