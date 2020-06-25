Президент Казахстана сменил главу Минздрава
25.06.2020, 14:53, Новости дня
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил министра здравоохранения, назначив вместо Елжана Биртанова – Алексея Цоя.
«Назначить Цоя Алексея Владимировича министром здравоохранения Республики Казахстан», – говорится в указе президента, опубликованном его пресс-службой.
Ранее пост главы ведомства занимал Елжан Биртанов, который 14 июня сообщил, что заразился коронавирусом и госпитализирован, передает ТАСС.
Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также заразился новой коронавирусной инфекцией. Российский лидер направил казахстанскому политику телеграмму, в которой выразил свою поддержку и пожелал Назарбаеву выздоровления.
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