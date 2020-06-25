Президент Казахстана сменил главу Минздрава

25.06.2020, 14:53, Новости дня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил министра здравоохранения, назначив вместо Елжана Биртанова – Алексея Цоя.

«Назначить Цоя Алексея Владимировича министром здравоохранения Республики Казахстан», – говорится в указе президента, опубликованном его пресс-службой.

Ранее пост главы ведомства занимал Елжан Биртанов, который 14 июня сообщил, что заразился коронавирусом и госпитализирован, передает ТАСС.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также заразился новой коронавирусной инфекцией. Российский лидер направил казахстанскому политику телеграмму, в которой выразил свою поддержку и пожелал Назарбаеву выздоровления.