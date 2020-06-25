 

Примаков анонсировал «большие перемены» в Россотрудничестве

25.06.2020, 14:30, Новости дня

Новый глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что федеральное агентство «ждут очень большие перемены», сам он надеется в ближайшее время встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Пока планы раскрывать не буду, могу сказать только то, что Россотрудничество ждут очень большие перемены. Я еще не виделся с Сергеем Викторовичем (Лавровым), надеюсь его увидеть завтра, чтобы обсудить все процедуры необходимые, и буду работать», – сказал Примаков, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг Примаков стал руководителем Россотрудничества, указ об этом подписан президентом Владимиром Путиным. На посту главы Россотрудничества он сменил Элеонору Митрофанову, которая перешла в МИД РФ в качестве посла по особым поручениям.



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