Примаков анонсировал «большие перемены» в Россотрудничестве

25.06.2020, 14:30, Новости дня

Новый глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что федеральное агентство «ждут очень большие перемены», сам он надеется в ближайшее время встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Пока планы раскрывать не буду, могу сказать только то, что Россотрудничество ждут очень большие перемены. Я еще не виделся с Сергеем Викторовичем (Лавровым), надеюсь его увидеть завтра, чтобы обсудить все процедуры необходимые, и буду работать», – сказал Примаков, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг Примаков стал руководителем Россотрудничества, указ об этом подписан президентом Владимиром Путиным. На посту главы Россотрудничества он сменил Элеонору Митрофанову, которая перешла в МИД РФ в качестве посла по особым поручениям.