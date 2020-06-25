Путин поручил сформировать механизм распределения полученных от повышения НДФЛ средств

25.06.2020, 14:16, Новости дня

Президент Владимир Путин потребовал создать прозрачный и понятный механизм распределения средств, которые будут получены от повышения ставки НДФЛ.

«Потребуется создать абсолютно прозрачный, понятный гражданам механизм распределения таких средств с участием людей, обладающих безупречной репутацией в обществе. Предлагаю Общественной палате внести здесь свои предложения: нужно сформировать механизм распределения этих ресурсов», – сказал он, передает ТАСС.

Кроме того, глава государства предложил усилить общественный контроль со стороны Общественной палаты за выполнением ряда решений, передает РИА «Новости».

«Считаю важным усилить общественный контроль за качеством исполнения решений, принятых в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. Это вопросы социальной поддержки граждан, семей с детьми, малого и среднего бизнеса, НКО», – сказал он.

Путин напомнил, что в их разработку Общественная палата внесла свой солидный вклад, ее члены вошли в состав штабов по борьбе с коронавирусом, включились в формирование широкого общественного движения «Мы вместе». «Очень хорошее начинание. И хорошо проходит. Полезная вещь абсолютно оказалась», – добавил глава государства.

Также Путин высказался за активное использование в будущем видеоконференций для проведения различных встреч и совещаний, поскольку такой формат экономит время, передает ТАСС.

«Такие встречи (с членами Общественной палаты) проходят традиционно, но сегодня по понятным причинам поговорим онлайн», – обратился глава государства к членам Общественной палаты нового состава.

По мнению Путина, такой формат «является довольно удобным для обсуждения различных проблем с разными людьми, находящимися в разных местах, – много времени экономит». «Можно его использовать и в будущем достаточно активно», – полагает Путин.

Во вторник президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении предложил изменить ставку налога на доход физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Он отметил, что эта мера даст бюджету порядка 60 млрд рублей, которые планируется направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, закупку лекарств, техники и средств реабилитации для них, а также на проведение высокотехнологичных операций.