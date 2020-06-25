Брюн констатировал изменение поведения потребителей наркотиков

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25.06.2020, 14:16, Новости дня

Молодые люди в Москве стали меньше потреблять тяжелых наркотиков, но растет число употребляющих спайсы и синтетические амфетамины, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы, главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

«К сожалению, Москва в довольно сложной ситуации находится,(…) но могу отметить, что разрыв между цифрами по РФ и цифрами по Москве постоянно сокращается, Москва довольно активно освобождается от наркотиков, достаточно заметно снизилось количество отравлений по Москве. Меняется структура наркотизации», – сообщил Брюн в ходе пресс-конференции, посвященной международному дню борьбы с наркоманией, передает РИА «Новости».

Снизилось число тех, кто употребляет «грубые наркотики», но выросло потребление спайсов и синтетических амфетаминов, их потребляют «в студенческой и молодежной среде», отметил эксперт.

Реальное число потребляющих психотропные и наркотические вещества подсчитать очень сложно.

«Если присоединяется реабилитация, примерно 48-50% годовых ремиссий мы можем гарантировать, поэтому реабилитационной работе мы придем очень большое значение и этим занимаемся», – указал Брюн.

В мае Министерство просвещения заявило, что школьникам с седьмого класса в РФ начнут проводить социально-психологическое тестирование на употребление наркотических средств и психотропных веществ.



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