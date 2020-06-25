Памфилова: досрочно проголосовали более 86 тысяч человек

25.06.2020, 14:08, Новости дня

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что по закону о поправке к Конституции досрочно проголосовали более 86 тысяч человек, находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях, а также на судах, передает ТАСС.

"На сегодняшний день, что у нас по досрочному голосованию, которое проходило с 10 июня. Сейчас уже цифры обновились — 86 549 участников проголосовали, из них 76 693 в труднодоступных и отдаленных местностях, а на судах 9 856", — сказала Памфилова.

Как сообщалось, 25 июня по всей стране открылись почти 100 тысяч участков для голосования по поправкам в Конституцию. Они будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ. Основной день голосования – 1 июля.