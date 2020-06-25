 

Юный велосипедист в капюшоне бросился под колеса машины и сломал ногу. Видео

25.06.2020, 14:08, Новости дня

В Асбесте 11-летний мальчик в капюшоне сломал ногу, бросившись на дорогу прямо под колеса мчащегося автомобиля.

Видео момента аварии было опубликовано УГИБДД РФ по Свердловской области. По информации полицейских, родители мальчика, находившиеся в четырех километрах от места происшествия, были уверены, что их сын гуляет на улице.

Позже ребенок рассказал, что катался со своим приятелем на велосипедах, и сломалось седло, которое он в сердцах выкинул на дорогу, а затем пожалел, бросился за ним и угодил под машину.



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