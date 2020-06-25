 

Анатолий Мещеряков: в “Локомотиве” заболевших нет

25.06.2020, 14:08, Новости дня

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что в клубе нет футболистов, зараженных коронавирусом. В настоящее время команда находится в самоизоляции на базе в Баковке.

"Локомотив" в воскресенье проводил матч с "Оренбургом". В четверг в составе "Оренбурга" было выявлено несколько случаев коронавируса. Но Мещеряков уверен, что игроки его команды не могли заразиться.

"В соответствии с регламентом РПЛ все команды проходят тестирование за день до игры. Значит со стороны "Оренбурга" против нас играли чистые и здоровые футболисты. Где они подхватили потом – неизвестно. Но у нас все хорошо, больных в "Локомотиве" нет", — приводит слова Анатолия Мещерякова Чемпионат.com.



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