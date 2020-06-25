Лiга.net – МИД Украины назвал парады в Крыму и Донбассе «циничной провокацией»

25.06.2020, 13:54, Новости дня

МИД Украины передал в Кремль ноту протеста в связи с проведением парадов ко Дню Победы в Крыму и Донбассе. Как передаёт «Лiга», в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства заявили, что «эта провокация ещё раз подтверждает, что РФ сознательно идёт на дальнейшую эскалацию напряжённости в украинско-российских отношениях».



Reuters

Министерство иностранных дел Украины передало в Кремль ноту протеста в связи с проведением парадов ко Дню Победы в Крыму* и Донбассе. Как пишет «Лiга», об этом пишет пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

В министерстве заявили, что «эта провокация ещё раз подтверждает, что РФ сознательно идёт на дальнейшую эскалацию напряжённости в украинско-российских отношениях».

«Считаем, что проведение во временно оккупированных Российской Федерацией Донецке и Луганске так называемых военных парадов, во время которых были продемонстрированы 155-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», 122-мм гаубицы 2С1 «Гвоздика», реактивные системы залпового огня БМ- 21 «Град», а также другая военная техника, в частности, зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10», танки Т-72, ​​БТР-80, БМП-1, является грубым нарушением обязательств российской стороны как стороны минских договорённостей и их подписанта», — написали в МИД.

В министерстве подчеркнули, что «особенно цинично выглядит использование российской оккупационной администрацией несовершеннолетних детей в милитаристских целях».

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).