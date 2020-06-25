 

Попова назвала сроки выпуска промышленной партии вакцины от коронавируса

25.06.2020, 13:53, Новости дня

Первую промышленную партию российской вакцины от коронавируса планируется получить осенью, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы все ждем обещанных сроков – это начало осени. [Ждем] для того, чтобы получить первую производственную партию вакцины», – сообщила Попова в интервью «Россия 24».

По ее словам, коэффициент распространения коронавируса в РФ в течение двух последних недель не превышал единицу. 

«Коэффициент распространения, который мы взяли как базовый в наши методические рекомендации, для первого этапа должен был быть не выше единицы. Во всей стране в прошедшие две недели он не превышал эту единицу ни одного дня. На сегодняшний день он чуть меньше 0,9», – сказала Попова.

За минувшие сутки в РФ выявлено 7113 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 613 тыс. случаев заболевания. 

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу. По ее словам, вакцины от коронавируса разработки Института имени Гамалеи и центра «Вектор» планируется зарегистрировать в августе.



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