Повторные голоса москвичей аннулируют

25.06.2020, 13:53, Новости дня

Голоса участников дистанционного голосования по поправке к Конституции, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз, а к членам избирательных комиссий, которые выдали таким гражданам бюллетени, примут дисциплинарные меры, сообщил глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

«На данный момент зафиксировано два случая, когда москвичи, ранее подавшие заявку на электронное голосование, попытались проголосовать на традиционных участках № 1958 в Орехово-Борисово Южном и № 141 в Тверском районе. По обоим случаям в отношении членов территориальных избирательных комиссий будут приняты дисциплинарные решения Мосгоризбиркома. Голоса граждан все-таки будут учтены, но только один раз», – передает его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что обе урны с повторно выданными бюллетенями на обоих участках опечатаны. Находящиеся в них бюллетени будут аннулированы.

«Гражданин Павел Лобков уже проголосовал электронно, его голос в онлайн-системе учтен. У Василия Вайнсенберга остается возможность проголосовать электронно до 20.00 30 июня, либо он может сделать это очно на традиционном участке 1 июля», – отметил Ермолов.

По его словам, в настоящее время территориальная избирательная комиссия № 1958 рассматривает возможное решение об освобождении от занимаемой должности ее председателя.

«Напомню, что и в отношении провокаторов, которые пытаются проголосовать дважды, предусмотрены административная и уголовная ответственность», – добавил председатель Мосгоризбиркома.

В то же время зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил журналистам, что «председатель комиссии 1958 в первом случае отстранен решением ТИКа».

«И председатель комиссии [№] 141, где Лобкову был выдан бюллетень, тоже отстранен», – отметил он.

Ранее сообщалось, что руководитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров лично убедился в невозможности двойного голосования по поправкам в Конституцию.

Первые участки для голосования по Конституции открылись в четверг на Камчатке и Чукотке. К 4.00 мск голосование по поправкам началось во всех регионах Дальнего Востока. В 6.00 мск первые участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Поволжье. В 8.00 участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве. В 10.00 мск началось электронное голосование по поправкам в Конституцию.

Напомним, 1 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем.

Глава государства отмечал, что конституционные новации, в случае их принятия, зададут более высокие требования к содержанию социальной и экономической политики, помогут решить вопросы повышения качества жизни.