В Кремле напомнили дипломатам США о недопустимости пропаганды гомосексуализма среди детей

25.06.2020, 13:30, Новости дня

Любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в РФ недопустимы, напомнил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как оценивают в Кремле вывешивание на здании посольства США флага ЛГБТ-сообщества.

«Мы из Кремля не видим здания американского посольства, это первое. Но, наверняка, это видит наше министерство иностранных дел, я думаю, что министерство иностранных дел обратило на это внимание. В любом случае, любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств и так далее (среди несовершеннолетних) в нашей стране по закону недопустимы», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В четверг утром пользователи Сети заметили флаг ЛГБТ-сообщества, появившийся на здании посольства США в Москве в связи с «месяцем гордости ЛГБТ», который проводится в июне.

Президент Владимир Путин в 2013 году подписал закон о запрете гей-пропаганды среди детей. Обычным россиянам за это грозит штраф до 5 тыс. рублей, должностным лицам – до 50 тыс., юридическим – до 1 млн рублей. Еще жестче наказание за такую пропаганду «с применением СМИ или интернета». При этом Путин неоднократно заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в РФ никто не ущемляет.