 

Полицейского наградили за спасение выпавшего из машины ребенка

25.06.2020, 13:30, Новости дня

Хабаровского полицейского Александра Богатырева наградили медалью за спасение ребенка, который выпал из неуправляемой автомашины, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В июне в Хабаровске произошло столкновение двух автомобилей, после которого микроавтобус продолжил неуправляемое движение по круговой траектории, цитирует Волк сайт МВД.

«Внезапно из открытого окна передней пассажирской двери вылетел ребенок и упал на проезжую часть. В любую минуту он мог оказаться под колесами. Очевидцем происшествия стал старший оперуполномоченный уголовного розыска УМВД РФ по Хабаровску майор полиции Александр Богатырев. Не теряя ни секунды, полицейский выбежал из машины, подхватил малыша и перенес в безопасное место. Через несколько секунд неуправляемый микроавтобус проехал там, где только что находился ребенок», – добавила представитель ведомства.

Глава МВД Владимир Колокольцев подписал указ о награждении Богатырева медалью МВД РФ «За смелость во имя спасения».

В декабре СМИ сообщали, что участковый уполномоченный в Санкт-Петербурге спас двухлетнего ребенка от обезумевшей матери, у которой произошла истерика.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / Реабилитируют ли в России пакт Молотова – Риббентропа?

04.06 / Зеленский инициирует либерализацию визового режима для иностранных туристов

08.05 / В Запорожье видеооператор распылил газ в глаза мужчине, напавшему на съемочную группу. Видео

25.05 / Пандемия коронавируса. В Украине существенно снизилось количество новых случаев и смертельных исходов

05.06 / Певец Эмин Агаларов переболел коронавирусом

28.05 / Дмитрий Рогозин считает идею Илона Маска бомбить Марс “прикрытием для выведения ядерного оружия в космос”

16.04 / Сенатор: Решение перенести парад мотивировано заботой о здоровье его участников и ветеранов

09.06 / «Сказали, что слишком, перебор» – президент Украины рассказал, как хотел заразиться коронавирусом

25.05 / Bloomberg предрек отказавшейся от карантина Швеции мощнейший кризис

18.06 / Возле Финского залива от удара молнии погиб ребенок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска