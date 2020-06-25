 

Москва открылась для бизнеса и… военного парада

25.06.2020, 13:15, Новости дня

МОСКВА – Россия провела долгожданные торжества по случаю окончания Второй мировой войны.

Организовав большой военный парад на Красной площади, Кремль отверг опасения по поводу продолжающейся пандемии коронавируса.

Танки и артиллерия с грохотом проезжают по улицам. Верный показатель, что Москва возвращается к нормальной жизни.

Но это не единственный признак того, что Москва открывается.

После трех месяцев режима самоизоляции из-за коронавируса город вернулся к жизни как раз к военному параду.

Это дубль два кремлевских торжеств по случаю 75-й годовщины победы Советского Союза над нацистской Германией, после того как в мае их пришлось отложить из-за пандемии.

Перед этим событием в городе вновь открылись кафе и рестораны.

В парках можно снова гулять, и, по новым правилам, необязательно в маске.

«Если правительство приняло это решение, то, наверное, оно правильное… По крайней мере, я так думаю», – говорит российский пенсионер Владимир.

Это жизнь, какой она была когда-то, или, по крайней мере, что-то близкое к ней.

Даже ведущие учреждения культуры предпочитают постепенно переходить к новой нормальности.

«Посещать музей без маски не разрешается, – говорит работник Музея современного искусства "Гараж" Игорь Сонин. – Мы также рекомендуем надевать перчатки, но если у посетителей их нет, мы их предоставляем бесплатно».

В другой части города, в Ленинской библиотеке, посетители должны соблюдать не только тишину, но и социальную дистанцию.

Это касается даже книг. Каждая выданная книга отправляется на двухдневный карантин.

«Нам приходится соблюдать осторожность, сообщая, что, да, мы открылись, но это еще не все. Будьте осторожны», – говорит генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

По всему городу видны заметные признаки нормализации обстановки. Но в то же время сохраняются подозрения, что в стремлении открыться верх взяла не наука, а кремлевская политика.

Скептики считают, что Владимир Путин от этого выигрывает.

«Я уверена, что они снова нас запрут после парада, который проводится ради чести президента, вот и все», – говорит москвичка Светлана, не сообщившая свою фамилию.

На фоне возобновления социально-экономической жизни заболеваемость коронавирусом продолжает расти.

В стране зарегистрировано более 600 тысяч случаев инфицирования, по этому показателю страна занимает третье место после США и Бразилии.

Президент Путин говорит, что худшее уже позади. По его словам, вирус показал еще один пример того, как страна отвечает на глобальный вызов.

Однако российский лидер приглядывается еще к одному отложенному торжеству – спорному голосованию по поправкам в Конституцию, одна из которых дает Путину возможность остаться у власти до середины следующего десятилетия.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Экономическая мощь и националистический подъём – SCMP рассказала, чем Пекин встретит враждебность Запада

04.05 / Россиян призвали насторожиться из-за всплеска числа заболевших коронавирусом

11.05 / Промежуточные итоги кризиса: какое будущее ждет мировую экономику и экономику России?

27.04 / В монастыре Нижегородской области выявили 76 зараженных коронавирусом

25.06 / Специалисты выяснили, как работает иммунная система женщины во время беременности

14.04 / Обмен по формуле “всех на всех” может пройти на этой неделе, освобожденные пройдут обязательную обсервацию – Денисова

19.04 / Новинский: Благодатный огонь летит в Украину

14.04 / Прогноз по курсу рубля на апрель: рынок валют самоизоляции не соблюдает

20.05 / Путин поручил проработать запуск регулярных поставок рыбы с Дальнего Востока по СМП

24.04 / Пережившая «испанку» 106-летняя женщина вылечилась от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска