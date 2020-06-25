Москва открылась для бизнеса и… военного парада

25.06.2020, 13:15, Новости дня

МОСКВА – Россия провела долгожданные торжества по случаю окончания Второй мировой войны.

Организовав большой военный парад на Красной площади, Кремль отверг опасения по поводу продолжающейся пандемии коронавируса.

Танки и артиллерия с грохотом проезжают по улицам. Верный показатель, что Москва возвращается к нормальной жизни.

Но это не единственный признак того, что Москва открывается.

После трех месяцев режима самоизоляции из-за коронавируса город вернулся к жизни как раз к военному параду.

Это дубль два кремлевских торжеств по случаю 75-й годовщины победы Советского Союза над нацистской Германией, после того как в мае их пришлось отложить из-за пандемии.

Перед этим событием в городе вновь открылись кафе и рестораны.

В парках можно снова гулять, и, по новым правилам, необязательно в маске.

«Если правительство приняло это решение, то, наверное, оно правильное… По крайней мере, я так думаю», – говорит российский пенсионер Владимир.

Это жизнь, какой она была когда-то, или, по крайней мере, что-то близкое к ней.

Даже ведущие учреждения культуры предпочитают постепенно переходить к новой нормальности.

«Посещать музей без маски не разрешается, – говорит работник Музея современного искусства "Гараж" Игорь Сонин. – Мы также рекомендуем надевать перчатки, но если у посетителей их нет, мы их предоставляем бесплатно».

В другой части города, в Ленинской библиотеке, посетители должны соблюдать не только тишину, но и социальную дистанцию.

Это касается даже книг. Каждая выданная книга отправляется на двухдневный карантин.

«Нам приходится соблюдать осторожность, сообщая, что, да, мы открылись, но это еще не все. Будьте осторожны», – говорит генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

По всему городу видны заметные признаки нормализации обстановки. Но в то же время сохраняются подозрения, что в стремлении открыться верх взяла не наука, а кремлевская политика.

Скептики считают, что Владимир Путин от этого выигрывает.

«Я уверена, что они снова нас запрут после парада, который проводится ради чести президента, вот и все», – говорит москвичка Светлана, не сообщившая свою фамилию.

На фоне возобновления социально-экономической жизни заболеваемость коронавирусом продолжает расти.

В стране зарегистрировано более 600 тысяч случаев инфицирования, по этому показателю страна занимает третье место после США и Бразилии.

Президент Путин говорит, что худшее уже позади. По его словам, вирус показал еще один пример того, как страна отвечает на глобальный вызов.

Однако российский лидер приглядывается еще к одному отложенному торжеству – спорному голосованию по поправкам в Конституцию, одна из которых дает Путину возможность остаться у власти до середины следующего десятилетия.