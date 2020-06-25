Москва открылась для бизнеса и… военного парада
25.06.2020, 13:15, Новости дня
МОСКВА – Россия провела долгожданные торжества по случаю окончания Второй мировой войны.
Организовав большой военный парад на Красной площади, Кремль отверг опасения по поводу продолжающейся пандемии коронавируса.
Танки и артиллерия с грохотом проезжают по улицам. Верный показатель, что Москва возвращается к нормальной жизни.
Но это не единственный признак того, что Москва открывается.
После трех месяцев режима самоизоляции из-за коронавируса город вернулся к жизни как раз к военному параду.
Это дубль два кремлевских торжеств по случаю 75-й годовщины победы Советского Союза над нацистской Германией, после того как в мае их пришлось отложить из-за пандемии.
Перед этим событием в городе вновь открылись кафе и рестораны.
В парках можно снова гулять, и, по новым правилам, необязательно в маске.
«Если правительство приняло это решение, то, наверное, оно правильное… По крайней мере, я так думаю», – говорит российский пенсионер Владимир.
Это жизнь, какой она была когда-то, или, по крайней мере, что-то близкое к ней.
Даже ведущие учреждения культуры предпочитают постепенно переходить к новой нормальности.
«Посещать музей без маски не разрешается, – говорит работник Музея современного искусства "Гараж" Игорь Сонин. – Мы также рекомендуем надевать перчатки, но если у посетителей их нет, мы их предоставляем бесплатно».
В другой части города, в Ленинской библиотеке, посетители должны соблюдать не только тишину, но и социальную дистанцию.
Это касается даже книг. Каждая выданная книга отправляется на двухдневный карантин.
«Нам приходится соблюдать осторожность, сообщая, что, да, мы открылись, но это еще не все. Будьте осторожны», – говорит генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.
По всему городу видны заметные признаки нормализации обстановки. Но в то же время сохраняются подозрения, что в стремлении открыться верх взяла не наука, а кремлевская политика.
Скептики считают, что Владимир Путин от этого выигрывает.
«Я уверена, что они снова нас запрут после парада, который проводится ради чести президента, вот и все», – говорит москвичка Светлана, не сообщившая свою фамилию.
На фоне возобновления социально-экономической жизни заболеваемость коронавирусом продолжает расти.
В стране зарегистрировано более 600 тысяч случаев инфицирования, по этому показателю страна занимает третье место после США и Бразилии.
Президент Путин говорит, что худшее уже позади. По его словам, вирус показал еще один пример того, как страна отвечает на глобальный вызов.
Однако российский лидер приглядывается еще к одному отложенному торжеству – спорному голосованию по поправкам в Конституцию, одна из которых дает Путину возможность остаться у власти до середины следующего десятилетия.
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