 

NYT: США ликвидировали главу «Аль-Кайды» в Сирии специальной ракетой

25.06.2020, 13:15, Новости дня

Американские силы специальных операций использовали специально разработанную секретную ракету для ликвидации главы филиала «Аль-Кайды» в Сирии ранее в этом месяце, сообщила газета New York Times.

Газета пишет, что оружие представляет собой сочетание средневековой брутальности с передовыми технологиями.

Американские чиновники и представители «Аль-Кайды» сообщили, что Халед аль-Арури, фактический лидер филиала «Аль-Кайды» под названием «Хурас ад-Дин» скончался в результате удара беспилотника в провинции Идлиб на северо-западе Сирии 14 июня.

Но то, как он умер, было еще более поразительным, сообщила газета.

По данным New York Times, модифицированная ракета Hellfire была оснащена инертной боеголовкой.

Она не взорвалась, но вместо этого около 45 килограммов металла пронзили крышу автомобиля аль-Арури. И если сам высокоскоростной снаряд не убил его, то это, несомненно, сделала другая деталь ракеты – шесть длинных лезвий, спрятанных внутри, которые были приведены в действие за несколько секунд до столкновения, разрезая все, что встречалось им на пути.

Версия ракеты Hellfire, известная как R9X, была изначально разработана около десяти лет назад под давлением президента Барака Обамы с целью снизить число жертв среди гражданского населения и материальный ущерб в затянувшихся войнах Америки против терроризма, отмечает газета.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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