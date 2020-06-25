 

Владимир Драчев будет участвовать в выборах президента СБР

25.06.2020, 12:54, Новости дня

Президент Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев объявил своем участии во внеочередных выборах главы организации. Выборы запланированы на 11 июля.

Внеочередная отчетно-выборная конференции пройдет в Химках 11 июля. Выдвигать кандидатуры можно до 25 июня. О своем участии в выборах сообщил трехкратный чемпион мира, член правления СБР Виктор Майгуров. Следом за ним подтвердил свое выдвижение Владимир Драчев, сообщает ТАСС.

Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев был избран президентом СБР в 2018 года сроком на четыре года. Однако разногласия с большинством членов правления организации и критике работы действующего президента была назначены досрочные выборы.



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