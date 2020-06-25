Российские ученые улучшили лекарство от осложнений коронавируса

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25.06.2020, 11:53, Новости дня

Действие импульсного магнитного поля увеличивает эффективность препарата пентоксифиллина, который может использоваться для предотвращения осложнений коронавирусной инфекции, к таким выводам пришли работники Самарского национального исследовательского университета имени Сергея Королева.

Одним из опасных осложнений заболевания является тромбоэмболия (закупорка тромбами) легочной артерии, пентоксифиллин снижает вязкость крови, предотвращая «склеивание» тромбоцитов и образование тромбов, увеличивая концентрацию кислорода в тканях.

Авторы исследования обработали препарат магнитным полем интенсивностью 1-3 тесла и изучили антиагрегационную активность лекарства на крови у здоровых доноров, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу университета.

В результате исследования было установлено, что импульсное магнитное поле увеличивает антиагрегационную активность препарата (способность клеток крови «склеиваться») вдвое. Во столько же раз снижается вязкость крови, что, по мнению ученых, может затормозить процесс тромбообразования.

Также исследователи оценили продолжительность действия облучения пентоксифиллина.

«Нам стало интересно, сколько времени держится эффект от облучения препаратов импульсным магнитным полем, и мы провели такие исследования. Установлено, что эффект воздействия от импульсного магнитного поля сохраняется от трех часов до одних суток в зависимости от интенсивности облучения», – сказала доцент кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии Самарского университета Татьяна Васильева.

Ученые планируют продолжить свои изыскания в этом направлении.

Ранее Казанский федеральный университет (КФУ) начал тестирование вакцины от коронавируса, разработанной на основе ДНК-технологий, на животных.



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