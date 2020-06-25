На Украине избили битами члена партии Шария

25.06.2020, 11:53, Новости дня

В Харькове неизвестные серьезно избили битами сторонника члена «Партии Шария», сообщил лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.

«Ночью. В Харькове. По голове битами. Только что узнал. Парень, что вел колонну в Киеве. Все, Нацкорпус и офис президента решились на убийство. Выжил чудом. В реанимации борются за жизнь», – сообщил Шарий в Telegram.

По его словам, за несколько часов до нападения член его партии написал заявление в полицию по факту угроз со стороны представителей «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в России).

Накануне у офиса президента Украины Владимира Зеленского состоялся митинг сторонников партии Шария, который сопровождался стычками с радикалами. Участники акции требовали от главы государства либо защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уйти в отставку.

Ранее Шарий заявил газете ВЗГЛЯД, что Зеленский полностью самоустранился от управления Украиной. «Зеленский труслив, он передал бразды правления своим помощникам, полностью забив на своих избирателей. Зеленский спрятался в норке», – отметил блогер.