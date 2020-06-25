 

В Госдуму внесут проект о праве владельцев Telegram-каналов на собственность телефонного номера

25.06.2020, 10:30, Новости дня

Депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин вместе с коллегой по фракции Федотом Тумусовым внесет в Госдуму законопроект, закрепляющий право собственности граждан на телефонные номера вплоть до передачи их по наследству, обеспечив таким образом права владельцев Telegram-каналов.

«Сегодня вносим законопроект, отчасти пересекающийся с нашей предыдущей инициативой по мессенджерам. Сложившимся коллективом авторов с коллегой @tumusov_official (депутат Федот Тумусов) предлагаем закрепить право собственности граждан на телефонные номера», – написал Ионин в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что сегодня номера мобильных телефонов абонентам не принадлежат, однако вопрос права собственности абонента на свой номер становится актуальным, если человек, как отметил депутат, ведет популярный канал в мессенджерах или социальных сетях, является участником криптовалютных бирж, ведет онлайн-бизнес или же имеет аккаунт с большим количеством подписчиков. К номеру также может быть привязан онлайн-банк и многое другое, добавил парламентарий.

«Лишившись абонентского номера, пользователь может потерять доступ к аккаунту и понести, в том числе, финансовые убытки. Таким образом, в современных условиях логично закрепить право собственности абонента на его телефонный номер. При этом передача номера в собственность будет дополнительной услугой, которая будет обязательной только по желанию абонента. Она позволит собственнику, к примеру, передавать номер по наследству», – рассказал Ионин.

Ранее стало известно, что база данных, содержащая информацию о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram, появилась на одном из форумов в даркнете.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.06 / ВОЗ отозвала свое заявление о том, что бессимптомные пациенты редко передают коронавирус

09.06 / Пашинян посетит парад Победы в Москве

23.06 / МИД счел книгу Болтона элементом политических разборок в США

05.06 / Экс-глава Службы внешней разведки Гвоздь: Я считаю назначение Кондратюка весьма удачным

24.04 / Путин пошутил о снижении ключевой ставки ЦБ

23.05 / “Два месяца осталось”. Резников объяснил, сколько времени есть на вывод российских войск с Донбасса

21.06 / В парламенте Египта обещали поддержать решение ввести войска в Ливию

09.06 / “Мы должны были поехать в РФ”. Нидерландские адвокаты фигуранта дела МН17 Пулатова заявили, что не смогли с ним встретиться из-за коронавируса

30.04 / Мнучин обсудил с коллегами из G7 меры борьбы с экономическими последствиями пандемии

24.06 / Кустурица сравнил главный храм Вооруженных сил с творчеством да Винчи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска