 

В Совфеде отреагировали на ноту протеста Украины из-за парада в Крыму

25.06.2020, 10:08, Новости дня

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди осудила ноту протеста Киева в адрес Москвы в связи с проведением парадов Победы в Крыму 24 июня «без согласования с украинской стороной».

«Украиной в очередной раз избрана неверная политическая тональность. Направление ноты протеста из-за парада в Крыму вызывает огорчение… Мы видели, сколько счастливых людей вышли на улицы Крыма для того, чтобы отдать дань уважения солдату-победителю», – сообщила Ковитиди в беседе с RT.

По ее словам, 75-летие Победы «объединяет все человечество во имя мира и недопущения подобных трагедий».

Ковитиди подчеркнула, что уроки истории необходимо усваивать, и украинские политики должны четко осознавать это. 

В среду МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за проведения 24 июня парадов Победы в Крыму «без согласования с украинской стороной». В Киеве назвали действия РФ «провокацией» для дальнейшей эскалации напряженности в украинско-российских отношениях.

Также Украина обвинила Россию в грубом нарушении Минских соглашений, а также в «проведении политики милитаризации Крыма, что представляет серьезную угрозу европейской безопасности».

Киев потребовал от Москвы «немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Накануне в Симферополе и Севастополе, как и в ряде других городов России, прошел парад Победы.



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