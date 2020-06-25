В РФ подтвердили 7,1 тыс. новых случаев коронавируса
25.06.2020, 10:08, Новости дня
За минувшие сутки в РФ выявлено 7113 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 613 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «ха последние сутки в РФ выявлено 7113 новых случаев коронавируса в 82 регионах, из них 32% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 885, Подмосковье – 467, Ханты-Мансийском АО – 319.
Всего в стране выявлены 613 тыс. 994 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 375 тыс. 164 человек, из них 6342 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 92 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 8605 человек.
Накануне, 24 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7176. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 63.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет