 

В РФ подтвердили 7,1 тыс. новых случаев коронавируса

25.06.2020, 10:08, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 7113 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 613 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «ха последние сутки в РФ выявлено 7113 новых случаев коронавируса в 82 регионах, из них 32% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 885, Подмосковье – 467, Ханты-Мансийском АО – 319.

Всего в стране выявлены 613 тыс. 994 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 375 тыс. 164 человек, из них 6342 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 92 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 8605 человек.

Накануне, 24 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7176. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 63.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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