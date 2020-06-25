 

В Москве рассказали о ходе голосования по поправкам в Конституцию

25.06.2020, 9:48, Новости дня

Голосование по поправкам в Конституцию проходит в Москве в штатном режиме, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Илья Массух.

«Видеонаблюдением охвачены все участки, которые разрешены по законодательству. Голосование началось, мы уже посмотрели видеотрансляции с нескольких участков. Голосование идет достаточно активно, все проходит в штатном режиме», – сказал Массух, слова которого приводит АГН «Москва».

Ранее руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев рассказал об открытии избирательных участков для проведения общероссийского голосования по законопроекту о поправке в Конституцию и мерах по защите здоровья.

Первые участки для голосования по Конституции открылись в четверг на Камчатке и Чукотке. К 4.00 мск голосование по поправкам началось во всех регионах Дальнего Востока. В 6.00 мск первые участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Поволжье. В 8.00 участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве.

Напомним, 1 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8:00 до 16:00. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем.

Для наблюдения за голосованием зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.

Глава государства отмечал, что конституционные новации, в случае их принятия, зададут более высокие требования к содержанию социальной и экономической политики, помогут решить вопросы повышения качества жизни.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул «судьбоносную важность для страны» предстоящего голосования, а также назвал поправки к Конституции «вопросом существования государства и его будущего».



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