На Украине отреагировали на слова главы комитета Рады о стерилизации людей

25.06.2020, 9:48, Новости дня

Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки главы комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой после того, как она высказалась в поддержку политики стерилизации людей, если их дети будут «некачественными».

Профсоюзы на официальном сайте выразили возмущение позицией Третьяковой, которую она высказала в выступлении на вебинаре с Киевской школой экономики.

Политик размышляла о целесообразности выплаты безработным социальной помощи. По ее мнению, в семьях, нуждающимся в материальной помощи, рождаются дети «очень низкого качества», и в будущем они «тоже садятся на государственные деньги».

Третьякова привела в пример политику Великобритании и Сингапура по «стерилизации лиц», готовых получать социальную помощь.

«Великобритания – очень жестокая к тем, кто не работает. У них даже когда был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизованным, – отметила она и добавила, что похожая ситуация была и в Сингапуре», – рассказала она.

В своем выступлении Третьякова с одобрением ссылалась в качестве авторитетов на мнения членов британского правительства при Маргарет Тэтчер, а также на политику главы Сингапура Ли Куан Ю, который, по словам депутата, «кастрировал и стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования».

Профсоюзы считают позицию Третьяковой «антисоциальной и антигуманной». Там напомнили, что Третьякова начала свою деятельность в должности председателя комитета с поддержки «антисоциальных реформ и разрушения социальной защиты граждан», исходя из позиции «немного дискриминировать наемного работника».

По мнению профсоюзов, высказывания политика пропагандируют насилие и идут вразрез с основными положениями Всеобщей декларации прав человека, конституции Украины и программы устойчивого развития страны.

«Председатель Комитета заявляет, что система должна быть такая: «Мы должны защищать не просто простого человека, а ту, которая хочет работать, хочет защищать общество, нашу нацию», отмечая, что такая позиция является ее «философией». Из такого заявления следует, что нетрудоспособные члены нашего общества, в частности лица с инвалидностью, пенсионеры, не будут подпадать под защиту государства», – подчеркнули в ФПУ.

Профсоюзы потребовали снять Третьякову с должности главы комитета Верховной рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, поскольку «ее высказывания нарушают нормы депутатской этики».

Ранее Третьякова заявляла, что партия «Слуга народа» готовится внести в Раду проект нового Трудового кодекса, который будет «слишком либеральным» для работодателей и «немного ущемляющим» права работников.