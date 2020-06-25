 

Россиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя

25.06.2020, 9:18, Новости дня

Россиян снова ждет сокращенная рабочая неделя в связи с голосованием по поправкам в Конституцию, передает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе Роструда, работа 1 июля будет оплачена в двойном размере (как нерабочий праздничный день), а для отдыхающих зарплата за июль не снизится.

Кроме того, работу 1 июля можно компенсировать днем отдыха. В этом случае работа в день голосования будет оплачена в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.



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