 

Установлены личности матерей найденных в Москве младенцев «на продажу»

25.06.2020, 8:53, Новости дня

Среди матерей пятерых новорожденных «на продажу», которые были обнаружены в московской квартире, оказались россиянка, а также гражданки Китая и Казахстана.

По данным «Пятого канала», речь идет о трех гражданках Китая, гражданке Казахстана, а также гражданке России.

Во вторник полицейские обнаружили пятерых новорожденных в квартире в Останкинском районе Москвы, с ними была няня азиатской внешности, которая не смогла объяснить, чьи это дети.

Предположительно, младенцы могли быть предназначены для продажи – при них найдены документы на китайском языке. Новорожденных доставили в больницу. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщила, что жизни детей ничего не угрожает. 

По данным источника в медицинских кругах, все найденные младенцы оказались суррогатными детьми, выношенными для родителей – граждан Китая. 



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