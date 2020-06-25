Нефть подешевела на рисках вокруг COVID-19 и росте запасов в США

25.06.2020, 8:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром продолжают снижаться на фоне распространения коронавируса в мире и роста запасов сырья в США.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,79% – до 39,98 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,63% – до 37,77 долларов за баррель, передает РИА «Новости».

В среду цены на нефть обвалились более чем на 5%. В четверг снижение продолжается на фоне роста запасов в США до очередного рекорда и распространения COVID-19.