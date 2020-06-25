 

В Росавиации предложили возобновить авиасообщение со странами СНГ

25.06.2020, 8:08, Новости дня

Глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству возобновить международное авиасообщение со странами СНГ. Полеты в страны дальнего зарубежья предложено открывать в индивидуальном порядке в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Замминистра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил в Роспотребнадзор и аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой письмо, в котором предложил поэтапно снимать ограничения на международные полеты, начиная со стран СНГ. Авиасообщение с другими странами Нерадько предлагает открывать в зависимости от эпидемиологической обстановки в них. Об этом рассказали «Коммерсанту» несколько источников в отрасли. Официально в ведомстве ситуацию не комментируют.

В настоящее время вопрос находится в стадии проработки. Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учетом договоренностей РФ с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации».

Между тем, источники в авиакомпаниях сомневаются в том, что открытие сообщения со странами СНГ кардинально повлияет на загрузку флота. Наиболее перспективные направления — Узбекистан и Таджикистан благодаря трудовым мигрантам. Грузия с 2008 года не входит в СНГ и прямое авиасообщение между Россией и Грузией с лета 2019 года остановлено.

В среду вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что международное сообщение в РФ будет восстановлено, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Россия закрыла международное авиасообщение 27 марта на фоне пандемии коронавируса. Сейчас выполняются только вывозные, грузовые и почтовые рейсы. Между тем, во вторник Турция предложила РФ восстановить авиасообщение с 15 июля, ожидается ответ Москвы.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли ожидать, что возможность отдыхать за границей вернется к нам уже этим летом.



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