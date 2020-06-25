В США вынесли новое обвинительное заключение против Ассанжа

25.06.2020, 8:08, Новости дня

Федеральное большое жюри в США вынесло еще одно обвинительное заключение в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщил американский минюст.

«Федеральное большое жюри сегодня внесло второе обвинительное заключение, обвинив Джулиана Ассанжа… в преступлениях, связанных с предположительной ролью Ассанжа в одном из крупнейших хищений секретной информации в истории Соединенных Штатов», – приводит РИА «Новости» документ минюста.

В новом заключении нет дополнительных обвинений к предыдущему вердикту из 18 пунктов, вынесенному в мае 2019 года.

При этом новое решение «расширило масштаб сговора, существовавшего вокруг предполагаемых взломов компьютеров, в которых ранее обвинялся Ассанж».

«Wikileaks получила и опубликовала электронные письма, полученные в результате взлома, совершенного в отношении американской разведывательной консалтинговой компании (группировкой) Anonymous и хакером, связанным с LilzSec», – сказано в сообщении.

В апреле британский суд перенес с мая на более поздний срок дату слушаний по вопросу об экстрадиции Ассанжа.

Напомним, в мае прошлого года минюст США предъявило основателю WikiLeaks 17 новых обвинений. Адвокат Ассанжа Барри Поллак сообщил об угрозе преследования независимых журналистов в США, Комитет защиты журналистов признал дело угрозой для СМИ в США.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дело против Ассанжа «тотальным позором».