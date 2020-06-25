 

Ла Лига. “Реал” обыграл “Мальорку” и продолжает лидировать

25.06.2020, 7:05, Новости дня

Матчем в Мадриде между местным "Реалом" и "Мальоркой" завершилась программа среды в чемпионате испанской Ла Лиги. Хозяева, которые лидируют в турнире, выиграли у островитян, забив в каждом тайме по одному голу и не пропустив в свои ворота – 2:0.

Мадридисты имели постоянное игровое преимущество и Винисиус Жуниор открыл счет на 19-й минуте, использовав отличную передачу Модрича. Во втором тайме хозяева забили на исходе часа игры – отличился Серхио Рамос, — и после этого все было решено. Гости пытались организовать контригру, но два-три раза за матч всего лишь выравнивали ситуацию на поле, не создав по-настоящему голевых моментов.

При равенстве очков с "Барселоной" (по 68) "сливочные" опережают каталонцев по дополнительным показателям. "Мальорка" с 26 очками находится в зоне вылета, отставая от спасительного 17-го мест на 3 очка.



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