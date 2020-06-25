Прежней жизни не будет: Европа опасается второй волны коронавируса

25.06.2020, 7:05, Новости дня

В Великобритании в июле вновь откроются пабы, кинотеатры и парикмахерские. Там готовы перейти к очередному этапу снятия ограничений. Чтобы не допустить новых вспышек коронавируса COVID-19, власти страны призвали на помощь современные технологии. С чем связаны опасения британцев?

Отказ от карантина в Англии происходит поэтапно. Пабы откроются через неделю — 4 июля, и это, наверное, самое большое событие, которое здесь предстоит. Пабы — часть национальной культуры, поэтому значение этого события нельзя переоценить. Этот знаменательный день здесь даже назвали «супер-субботой». Откроются отели, рестораны, кинотеатры и, что немаловажно, парикмахерские.

Привычной жизни все равно не будет. Заказывать пиво в пабе придется через мобильное приложение на смартфоне, и к тому же оставлять хозяевам свои данные. Они должны храниться три недели — на случай, если кто-то из находившихся в баре был болен и понадобится установить, кого он мог заразить. Владельцев ресторанов и кинотеатров обязали следить за тем, чтобы посетители находились друг от друга на расстоянии. "Мы хотим, чтобы вы наслаждались просмотром в безопасности, — напоминают посетителям в кино. — Между зрителями должна сохраняться необходимая дистанция, поэтому мы ограничили количество посадочных мест".

По-прежнему закрыты спортзалы, ночные клубы и театры. В Великобритании опасаются второй волны. "Борьба далека от завершения, — признает премьер-министр страны Борис Джонсон. — Вирус все еще опасен и боюсь, что локальные вспышки еще будут. Если ситуация начнет выходить из-под контроля, я без колебаний воспользуюсь "ручным тормозом" и отменю некоторые послабления".

Тревогу бьют во многих европейских странах. В столице Португалии из-за новой вспышки эпидемии вновь ужесточают режим. "Мы вернем ограничение, согласно которому в столичном регионе будет запрещено собираться группами более 10 человек, — сообщил премьер Португалии Антонио Коста. — Так мы сможем контролировать ситуацию и уменьшить риск заражения".

Рост заболеваемости зафиксирован в Болгарии, где сохраняют карантин для приезжающих из ряда стран. В общественных местах здесь все обязаны носить маски. "Насколько это возможно, необходимо соблюдать гигиену, безопасное расстояние в 1,5 метра между друг другом и оставаться дома на удаленной работе, — напоминает Кирил Ананиев, министр здравоохранения Болгарии. — Также нужно ограничивать массовые скопления людей".

В Германии парламент земли Северный Рейн-Вестфалия провел свое первое заседание в новых условиях: в зале установлены перегородки между депутатами. Главная тема все та же — коронавирус, которым заразились работники скотобойни в округе Гютерсло. В результате сразу в нескольких населенных пунктах округа пришлось опять вводить карантин.